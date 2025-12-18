Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı savaş açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı genişletilmiş toplantıda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını söyleyen Putin, "Çatışmanın temel nedenlerini, diplomasi yoluyla ortadan kaldırmayı tercih ederiz. Ancak düşman ve onun yabancı destekçileri somut görüşmelere katılmayı reddederse, Rusya tarihi topraklarının kurtuluşunu askeri yollarla sağlayacaktır." diye konuştu.

Putin, 2025'in Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleri için "dönüm noktası" olduğunu ifade ederek, tüm cephe hattında stratejik inisiyatifi ele geçirdiklerini belirtti.

Putin, konuşmasında Kuzey Koreli askerlere Kursk bölgesinde gösterdiği faaliyetlerden ötürü teşekkür etti.

“RUSYA'NIN AVRUPA'YA SALDIRACAÜI İDDİALARI SAÇMALIK”

Avrupalı yetkililerin, Rusya'nın kıtaya olası saldırısına ilişkin açıklamalarını eleştiren Putin, "Avrupa'da insanlara Rusya ile kaçınılmaz bir çatışma olacağına dair korkular aşılanıyor, büyük bir savaşa hazırlanmak gerektiği söyleniyor. Daha önce de defalarca söyledim, bu yalan ve saçmalık. Ancak bu tamamen bilinçli olarak yapılıyor." dedi.

Ukrayna'daki savaşı Batılı ülkelerin başlattığını anlatan Putin, NATO'dan, doğuya genişlememe konusunda Rusya'ya verilen sözleri tutmasını beklediklerinin altını çizdi.

Putin, Sovyetler Birliği yıkıldığında "medeni Batı toplumuna" katılmayı beklediklerine işaret ederek, "Görünüşe göre bugünlerde orada medeniyet yok, sadece sürekli bir bozulma var." ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin Rusya'yı kısa sürede yok etmeyi umduğunu savunan Putin, "Avrupalı domuzcuklar da ülkemizin çökmesinden fayda sağlayabilmek için hemen bu işe katıldılar." açıklamasını yaptı.

Ukrayna'daki savaşı kendilerinin başlatmadığını yineleyen Putin, "Bu savaşı, Batı başlattı ve biz bu savaşı bitirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

RUSYA SAVUNMA BAKANI: NATO, 2030'A KADAR RUSYA İLE ASKERİ ÇATIŞMAYA HAZIRLANIYOR

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, NATO’nun 2030 yılına kadar Rusya ile olası bir askeri çatışmaya hazır hale gelme planı yaptığını belirterek, "Biz tehdit etmiyoruz, tehdit ediliyoruz." dedi.

Avrupa ve Kiev'in Rusya'yı olabildiğince zayıflatmak amacıyla Ukrayna'daki çatışmayı uzatmaya çalıştığını belirten Belousov, "NATO'nun Ortak Silahlı Kuvvetleri, 2019-2020 başlarında Rusya ile bir çatışma için hızlandırılmış hazırlıklara başladı." dedi.

ZELENSKİ'DEN PUTİN'E YANIT GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Bugün, Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık. Bunlar sadece bizim için değil, müttefiklerimiz için de bir sinyaldir. Müttefiklerimizin bunu görmesi ve özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık dile getiren ABD'deki ortaklarımızın buna tepki vermesi önemlidir." ifadelerini kullandı.