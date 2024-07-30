Rusya: Venezuela muhalefeti yenilgiyi kabul etmeli, Maduro'yu kutlamalı

Moskova, Venezuela'daki siyasi muhalefetin yenilgiyi kabul etmesi çağrısı yaptı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov muhalefetin, iktidardaki Nicolas Maduro'yu seçim zaferinden dolayı kutlaması gerektiğini söyledi.

Maduro'nun zaferini ilan etmesinin ardından muhalefet karşı çıkarak, kendi adayları Edmundo Gonzalez'in oyların çoğunluğunu aldığını açıkladı.

Seçim tartışmalarının ardından Venezuela'nın dört bir yanında Maduro karşıtı protestolar patlak verdi.

Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Washington ve diğer bazı yabancı hükümetlerin resmi sonuçlara şüpheyle yaklaşmasının ardından, dış güçlerin Rusya'nın en önemli müttefiklerinden biri olan Venezuela'da istikrarsızlığı körüklemeye çalışmaması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Maduro'nun zaferinin ardından yaptığı açıklamada, devlet başkanını tebrik etmiş ve Moskova'nın Venezuela ile stratejik bir ortaklığa sahip olduğunu belirtmişti.

Putin, Maduro'nun Rusya'da her zaman hoş karşılanacağını ifade etti.