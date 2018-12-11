Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait nükleer bomba taşıma kapasiteli iki stratejik bombardıman uçağı, tatbikat kapsamında Venezuela’ya geldi.

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet Tu-160 model nükleer bombardıman uçağının yanı sıra iki Rus askeri nakliye uçağının Venezuela'ya indiği belirtildi.

POMPEO'DAN SERT ELEŞTİRİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın Caracas'a iki bombardıman uçağı göndermesini sert dille eleştirmişti.

PESKOV'DAN CEVAP





Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov'dan Pompeo'ya cevap gecikmedi. Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun sözlerini, "diplomatik nezaketsizlik, saygısızlık ve haksızlık" olarak nitelendirdi.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Rusya ve Venezuela halkı bunu doğru görmeli, iki yozlaşmış hükümet halkın vergilerini, özgürlük ve barıştan yana değil, acı çekmeleri için israfa harcıyor" demişti.

UÇAKLARIN NE KADAR KALACAĞI BİLİNMİYOR





Rus uçaklarının nükleer silah taşıyıp taşımadığı ya da Venezuela'da ne kadar kalacağı açıklanmadı.



Rus hava filosuna, uçuş boyunca NATO uçaklarının yakın takip yaptığı belirtiliyor. Venezuela ise Rusya ile savunma konusundaki işbirliğinin arttırılacağını açıkladı.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro geçen hafta Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmüştü.