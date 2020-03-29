Rusya: Virüse karşı ilaç bulduk

Rusya, dünya genelinde yüzbinlerce kişiyi etkileyen binlercesinin de ölümüne yol açan coronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiklerini duyurdu. Açıklama Rusya Federal Biyomedikal Kurumu'ndan geldi.



Bu tedavinin 1970'li yıllardan beri sıtma için kullanılan bir ilaç baz alınarak geliştirildiği" belirtildi. Yeni formüle edilen ilacın sadece hastalığın semptomlarını azaltmakla kalmadığı, ayni zamanda virüsün çoğalmasını da önlediği öne sürüldü.



İlacın ayrıca Covid-19'un hücreler üzerindeki yozlaştırıcı etkisini engellediği ve farklı seviyelerdeki Covid-19 hastalarının iyileşmesini sağlayacağı vurgulandı.



Rus yetkililerin "kolay ve güvenli" bir yöntem olarak tanımladığı tedavinin, Corona virüs hastaları üzerinde testlerine başlanacağı bildirildi. Dünyanın birçok laboratuvarında virüse karşı sıtma ilaçları ile yapılan deneyler sürüyor.



Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın "Corona virüse iyi geliyor" dediği benzer bir sıtma ilacını alan kişi hayatını kaybetmişti."