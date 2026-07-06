Rusya yine Kiev'i hedef aldı. En az 8 ölü

Rusya , Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesi öncesi Ukrayna 'ya yönelik saldırılarını artırdı.

Yetkililer, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev ve çevresine dron ve balistik füzelerle saldırdığını, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. Kentin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı patlamalar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre en az dört apartman saldırının hedefi oldu. En az 8 kişi yaşamını yitirirken 24 kişi de yaralandı.

Kiev belediye başkanı bir apartmanda patlama meydan geldiğini, sivillerin yedinci ve dokuzuncu katlarda sıkıştığını duyurdu. İlk yardım ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya geçen perşembe yine Kiev'i dron ve füzelerle hedef almış, 30 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıların Ukrayna'nın ana gündem maddesi olacağı NATO zirvesi öncesi yoğunlaşması da dikkat çekiyor.