Amerika'nın Sesi sitesi, haberi SDG'ye yakın kaynaklara dayandırdı. Terör örgütünün üst düzey isimlerinin Moskova'da Rus yetkililerle görüştüğü belirtiliyor.
Öte yandan YPG'nin ABD askerlerinin çekilmesiyle yaklaşık bin DAEŞ'li ve ailelerini serbest bırakma tehdidinde bulunduğu ifade ediliyor.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Beşşar Esad rejimine bağlı güçlerin, Fırat'ın batısındaki El Meyadin ve El Bukemal bölgelerine ilerlediğini duyurdu.
Zırhlı araçlarla desteklenen güçlerin bölgedeki İranlı milislere katıldiği ifade ediliyor.
"Rusya YPG'nin çekildiği bölgelere Esad'ı yerleştirecek"
Anadolu AjansıDünya
ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından bölgede kartlar yeniden dağıtılıyor. ABD medyası, YPG'nin çekildiği bölgelere Rusya'nın desteklediği Esad güçlerinin yerleşmesini istediğini duyurdu.
Amerika'nın Sesi sitesi, haberi SDG'ye yakın kaynaklara dayandırdı. Terör örgütünün üst düzey isimlerinin Moskova'da Rus yetkililerle görüştüğü belirtiliyor.