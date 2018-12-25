Amerika'nın Sesi sitesi, haberi SDG'ye yakın kaynaklara dayandırdı. Terör örgütünün üst düzey isimlerinin Moskova'da Rus yetkililerle görüştüğü belirtiliyor.

Öte yandan YPG'nin ABD askerlerinin çekilmesiyle yaklaşık bin DAEŞ'li ve ailelerini serbest bırakma tehdidinde bulunduğu ifade ediliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Beşşar Esad rejimine bağlı güçlerin, Fırat'ın batısındaki El Meyadin ve El Bukemal bölgelerine ilerlediğini duyurdu.

Zırhlı araçlarla desteklenen güçlerin bölgedeki İranlı milislere katıldiği ifade ediliyor.