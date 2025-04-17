Rusya Yüksek Mahkemesi, Taliban yasağını askıya aldı

Rusya Yüksek Mahkemesi, 20 yılın ardından 2021 yılında Afganistan'ın yönetimini ikinci kez ele geçiren Taliban’ın Rusya’daki faaliyetlerine getirdiği yasağı askıya aldı.



TASS haber ajansının haberine göre, Yüksek Mahkeme, söz konusu kararı Rusya Başsavcılığı’nın talebi üzerine aldı. Savcılık, Taliban’ın Rusya’daki faaliyetlerine yönelik yasağın askıya alınmasını talep etmişti. Mahkeme Hakimi Oleg Nefedov, savcılığın talebiyle görülen duruşmanın ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus Yüksek Mahkemesi’nin kararı, terör örgütleri birleşik federal listesine dahil edilen Taliban hareketinin faaliyetlerine daha önceden getirilmiş olan yasağı askıya almıştır” ifadelerini kullandı. Bir Taliban temsilcisinin de katıldığı ifade edilen duruşmanın basına kapalı gerçekleştirildiği bilgisi verildi.



Taliban, Rusya’da “terör örgütleri” listesinde olsa da bu karar fiili olarak bu tanımlamayı askıya almış oldu.



PUTİN, KARARA İMZA ATMIŞTI



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Aralık 2024’te herhangi bir terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına yönelik bir mekanizma getirilmesini öngören yasayı onaylamıştı. Böylece Taliban’ın da yasaklılar listesinden çıkmış olduğu belirtilmişti.



Putin’in imzaladığı düzenleme ile birlikte, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının beyanına dayanarak mahkeme kararıyla terör listesine alınanlar dahil, herhangi bir kuruluşun faaliyetlerine ilişkin yasak, geçici olarak askıya alınabilecekti.

