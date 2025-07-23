Rusya Yüksek Mahkemesi'den "Uluslararası Satanist Hareketi"ne yasak

Rusya Yüksek Mahkemesi’nin bugün aldığı bir kararla “Uluslararası Satanist Hareketi” isimli topluluğu yasakladığı açıklandı. Savcılar, daha önce yaptıkları başvuruda söz konusu topluluğun “aşırılıkçı” örgüt kategorisine alınmasını talep etmişti.



Moscow Times haber sitesinin haberine göre, bugün görülen duruşma sırasında hakimler, hareketin faaliyetlerinin Rusya’nın anayasal düzenini baltaladığını, şiddeti teşvik ettiğini ve din temelli nefreti kışkırttığını söyledi. Yüksek Mahkeme’nin kararının derhal yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.



“İNSAN DÜŞMANI BİR İDEOLOJİ”



Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Devlet Duması’nda nisan ayında düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında “satanizm” ve yetkililerin Rusya devletine tehdit oluşturduğunu söylediği diğer ideolojiler ile nasıl mücadele edilebileceği mercek altına alınmıştı. Yüksek Mahkeme’nin kararı, bu toplantıdan yaklaşık 3 ay sonra geldi.



O dönemde Devlet Duması’nda gerçekleştirilen oturumda söz alan vekiller, satanizmi “kötülüğün meşrulaştırılmasına dayanan insan düşmanı bir ideoloji” olarak tarif etmiş, bunun “Batı’nın hibrit savaşının bir parçası olarak Rusya’nın geleneksel dinlerini yok etmeyi amaçladığını” ileri sürmüştü.



SAVCILIK TALEP ETTİ, PATRİK DE DESTEKLEDİ



Rusya Başsavcılığı, temmuz ayının başında söz konusu grubun yasaklanması için talepte bulundu. Rus Ortodoks Kilisesi’nin başındaki Patrik Kirill de bu adıma desteğini açıklamıştı.



İngiltere’de aşırı sağcı terör olaylarıyla ilişkilendirilen “Dokuz Açı Düzeni” gibi uluslararası satanist gruplar var olsa da Rusya’nın tanımladığı haliyle resmi olarak tanınmış “Uluslararası Satanist Hareketi” bulunmuyor.

