Rusya zaman verdi: "Savaş bitecek"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yatırım konferansında yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın bir yıl içinde sona ereceğini söyledi.

Dmitriev, geçen hafta sonu Washington'da, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından konuştu .

Ziyaret, Trump ile Putin arasındaki zirvenin ertelendiğinin açıklanmasının ardından gerçekleşti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun CEO'su da olan Dmitriev, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmada, "Barışa giden yolda olduğumuzdan eminiz ve barış elçileri olarak bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Ukrayna'da bir yıl içinde barışın mümkün olup olmadığı sorusuna Dmitriev, "Öyle olduğuna inanıyorum" yanıtını verdi. ABD'de bulunan Dmitriev, Rusya ile ABD'nin savaş konusunda diplomatik çözüme yakın olduğunu söyledi.

"DÜNYAYI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRECEK"

Dmitriev, dünyanın en büyük doğal kaynak sahibi ülkeleri arasında ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın işbirliği yaptığını belirterek, bu tür işbirliğinin dünyayı daha güvenli hale getireceğini dile getirdi.

Rus hükümeti temsilcisi, şunları ekledi: "İnsanlar şu anda Rusya'nın etrafında yaşanan bölgesel çatışmaya odaklanmış durumda, ancak bunun daha büyük bir çatışmaya dönüşmesini istemiyoruz. Bunun için de şimdiye kadar yaptıklarımızdan daha iyisini yapmalıyız, daha kötüsünü değil."

TRUMP FÜZE MESAJI VERMİŞTİ

Asya turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump, dün başkanlık uçağı Airforce One'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump'a Putin'in geçen hafta duyurduğu, menzili 14 bin kilometreyi aşan Rusya'nın yeni geliştirdiği füze soruldu. ABD Başkanı da daha önce Rusya kıyılarına konuşlandırdığı nükleer denizaltını hatırlattı ve gözdağı verdi.



Trump, şunları söyledi: "Rusya, dünyadaki en büyük nükleer denizaltına sahip olduğumuzu biliyor. Bunun tam da Rusya'nın kıyılarında bulunduğunu da biliyor. Dolayısıyla 14 bin kilometre gitmemize gerek yok. Biz de sürekli füze testi yapıyoruz."

