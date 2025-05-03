Rusya: Zelenski dünya liderlerini açıkça tehdit etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin yaptığı açıklamanın tesadüf olmadığını belirterek, bunları "klasik bir uluslararası terör tehdidi" olarak nitelendirdi.



Zelenski'nin bu yüzden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkesi kabul etmediğini savunan Zaharova, "Zelenski 9 Mayıs'ta Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit etti." ifadesini kullandı.



Uzun zamandır Zelenski'nin devlet başkanlarını tehdit etmeye başladığı gerçeğini öngördüklerini ve yanılmadıklarını kaydeden Sözcü Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Mali ve Nijer'de gerçekleştirdiği bir dizi eylemle, yabancı teröristlik deneyimini diğer kıtalara da yaydığını hatırlatalım ama bugün artık dibe vurdu. Artık kutsal günde geçit törenlerine gelecek gazilerin fiziksel güvenliğini de tehdit diyor. Rusya topraklarında gerçekleşen her terör saldırısının ardından Kiev rejimi, güvenlik birimleri ve bizzat Zelenskiy bunun kendilerinin eseri olduğunu ve böyle olmaya devam edeceğini övünerek söylüyor."