Rusya'da 15 binden fazla ev sular altında kaldı

URAL NEHRİ ÜZERİNDEKİ BARAJ PATLAMIŞTI



Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki bir barajın 6 Nisan akşamı patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev sular altında kalmıştı.



Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için tahliye çalışmaları başlatılmıştı.



Ülkenin diğer bölgelerindeki nehirler de taşmaya başlamıştı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta hükümete seller nedeniyle özel komisyon kurma talimatı vermişti.



Sel tehlikesi nedeniyle Kurgan ve Tümen bölgelerinde 8 Nisan'da acil durum ilan edilerek, bazı yerlerde geçici konaklama merkezleri oluşturulmuş ve tahliyeler başlatılmıştı.

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