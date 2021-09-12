Rusya'da 16 kişiyi taşıyan uçak sert iniş yaptı

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi uçağın sert iniş yaptığı bildirilirken, Rus basını 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, içerisinde 14 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçağın İrkutsk bölgesinde acil iniş yaptığı belirtildi.



Açıklamada, uçağın sert iniş yaptığı duyuruldu.



Kazanın nedeni veya yolcuların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Rus basını, kaza nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken, Rusya Soruşturma Komitesi olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.