Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tanklar depolardan çıktı

Rusya'nın savaşta verdiği tank kayıpları 10 bine yaklaştı. Sosyal medya kullanıcıları, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Sovyet yapımı T-34 tankının savaş meydanına geri dönebileceğini iddia ediyor. Rus tank kayıplarının sayısı, Moskova'nın işgalinde ekipman ve asker açısından ödediği yüksek bedeli gösteriyor.

Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tanklar depolardan çıktı

Ukrayna'nın son verilerine göre, 'nın savaşta verdiği tank kayıpları 10 bine ulaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar, sosyal medyada 2. Savaşı'nda kullanılan Sovyet yapımı T-34 tankının savaş meydanına geri dönebileceği yönündeki spekülasyonların ardından geldi.

Moskova'nın tam kapsamlı işgalinde eski Sovyet tankının kullanılıp kullanılmadığı teyit edilemedi.

SAVAŞIN YÜKSEK FATURASI

Ukrayna'nın Rus tank kayıplarının sayısı, Moskova'nın işgalinde ekipman ve asker açısından ödediği yüksek bedeli gösteriyor. Sosyal medyada dolaşımda olan eski bir T-34 tankının görüntüleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırganlığının sürdürülebilirliği hakkındaki spekülasyonlara katkıda bulunacak.

Ukraynalı X kullanıcısı MAKS 24, belirtilmeyen bir lokasyonda bir uçak gemisinde taşınan Rus T-34 tankına ait olduğu anlaşılan görüntüleri paylaştı.

KAYIPLAR İK KEZ BU KADAR YÜKSELDİ

Geçtiğimiz yıl 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 79. yıl dönümünü anmak amacıyla düzenlenen "Zafer Günü" geçit töreni sırasında Kızıl Meydan'da tek başına bir T-34 tankının bulunması, Rusya'nın modern askeri teçhizatının kıtlığı hakkında internette spekülasyonlara yol açmıştı.

Ukrayna savunma bakanlığının pazartesi günü Rusya'nın son 24 saatte dokuz tank kaybettiğini duyurdu. Bu, savaşın başlangıcından bu yana araç kayıplarının toplam sayısını ilk kez 10 bin üzerine çıkardı.

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