Rusya'da 2050 yılına hazırlık: Putin, okyanuslarda liderlik istiyor

Rusya, denizlerde liderliğe hazırlanıyor.

Kremlin danışmanı Nikolay Patruşev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onay verdiği yeni donanma planını açıkadı.

Patruşev, Rusya'nın 2050'ye kadar dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri olarak konumunu tamamen yeniden tesis etmeyi amaçladığını belirtti.



Rusya; Çin ve ABD'nin ardından dünyanın en güçlü üçüncüsü donanmasına sahip.

Ancak Rus donanması Ukrayna savaşında ciddi kayıplar yaşadı.



Argumenti i Fakti gazetesine konuşan Patruşev, şunları söyledi: “Böyle bir çalışmayı bir uzman olmadan, okyanuslardaki durumun gelişimine ilişkin senaryoların uzun vadeli vizyonu, zorlukların ve tehditlerin evrimi ve elbette Rus Donanmasının karşı karşıya olduğu amaç ve hedefleri tanımlamadan yürütmek imkansız.”



79 DENİZALTISI, 222 SAVAŞ GEMİSİ VAR



Reuters'ın bildirdiğine göre Patruşev, strateji hakkında daha fazla ayrıntı vermese de Rusya savunma ve güvenlik harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılaya oranla Soğuk Savaş seviyelerine yükseltti.



ABD Savunma Bakanlığı'nın bir raporunda, 2021 yılında Çin'in dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğu ve Pekin'in toplam savaş gücünün 2030 yılına kadar 460 gemiye çıkmasının beklendiği belirtildi.



Açık kaynak verilerine göre Rusya'nın 14'ü nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısı olmak üzere 79 denizaltısı ve 222 savaş gemisi bulunuyor. Ana filo, merkezi Barents Denizi'ndeki Severomorsk'ta bulunan Kuzey Filosu olarak biliniyor.