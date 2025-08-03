Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nin (GFZ) açıklamasına göre, Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin derinliği ve bölgedeki olası hasara ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Kuril Adaları, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için sık sık sismik hareketlilik yaşanıyor.



Yetkililerden herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.

KAMÇATKA DEPREMİ

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz 2025 sabahında 8,8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.



Yaklaşık 35 km derinlikte gerçekleşen bu deprem, Pasifik boyunca tsunami uyarılarını tetikledi