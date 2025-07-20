Rusya açıklarında 2 büyük deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın Uzak Doğu federal bölgesi açıklarında şiddetli depremler meydana geldiği açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, daha önce meydana gelen 5,0 ve 6,7 büyüklüğündeki depremlerin tsunami uyarısını beraberinde getirmediği ancak bu depremlerin ardından 7,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandığı belirtildi.

USGS, bunun üzerine Pasifik'te Petropavlovsk-Kamchatsky kenti açıklarındaki merkez üssüne 300 kilometre mesafede yer alan bölgelerde "zararlı tsunami dalgalarının meydana gelebileceği" uyarısında bulundu.

USGS, Hawaii ve Rusya için tsunami uyarısı yaptı.

GFZ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ REVİZE ETTİ

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), bugün Kamçatka bölgesi kıyılarına yakın bir noktada gerçekleşen depremin büyüklüğünü 6,7 olarak açıklamıştı.

GFZ'nin paylaştığı bilgilere göre, sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelmişti. Kurum, depremin büyüklüğünü 6,7'den 7,4 olarak revize etti.

GFZ, bir önceki açıklamasında, aynı bölgede 6,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurmuştu.