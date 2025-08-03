Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nin (GFZ) açıklamasına göre, Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin derinliği ve bölgedeki olası hasara ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Kuril Adaları, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için sık sık sismik hareketlilik yaşanıyor.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen depremin ardından üç bölgede tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu.



Yetkililer, halkı kıyı bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Bölgedeki acil müdahale ekipleri, olası tahliye planlarını devreye sokarken, tsunami tehlikesine karşı deniz seviyesi hareketleri yakından izleniyor.



KAMÇATKA DEPREMİ

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz 2025 sabahında 8,8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.



Yaklaşık 35 km derinlikte gerçekleşen bu deprem, Pasifik boyunca tsunami uyarılarını tetikledi