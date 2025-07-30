Rusya'da 8.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu verilerine göre, deprem yüzeye yakın bir noktada geldi.



Ardından kuvvetli tsunami uyarısı yapıldı.

3 SAAT İÇİNDE TSUNAMİ UYARISI



ABD Tsunami Uyarı Sistemi, 3 saat içinde Rusya ve Japonya'nın bazı kıyılarında tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceğini duyurdu.



Uyarının ardından Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami izleme uyarısı yürürlüğe girdi.

HALKA "KIYILARDAN UZAKLAŞMA" ÇARISI

Rusya'nın bölge valisi yaralı ihbarı olmadığını duyurdu.

Bir anaokulunun hasar aldığı belirtildi.



Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin “son yılların en şiddetlisi” olduğunu belirten Rusya'nın bölge valisi, tsunami tehdidi ilan edildiğini duyurarak halkı kıyı şeridinden uzaklaşmaya çağırdı.



JAPONYA'DA TAHLİYE EMRİ

Japonya acil durum uyarısı yaptı. Hükümet, kıyı bölgelerdeki halk için tahliye emri verdi.



7'LİK ARTÇILAR



Depremin ardından en büyüğü 7 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.