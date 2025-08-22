Rusya'da 8 yaşındaki savaşçılar askeri kampta: "Az kalsın ölüyordum"

"BEYİN YIKAMA VE PROPAGANDA"



Ancak bağımsız çocuk hakları örgütü “Ne Norma”, gençlere silah kullanımı ve insansız hava aracı yapımı gibi konuların öğretilmesini “beyin yıkama ve propaganda” olarak nitelendiriyor



Rus yetkililer ise bu tür eğitimlerin “sağlıklı bir vatanseverlik aşılamak ve ulusal bilinci artırmak” amacıyla yapıldığını savunuyor.



KIZINI DA PROGRAMA DAHİL ETTİ



Eğitmenler arasında, Ukrayna’da yaralanan ve ameliyat bekleyen Rus askeri Alexander Shopin de yer aldı.



Kendi kızının da programa katıldığını söyleyen Shopin, “Çocuklara deneyimlerimi aktarmak hoşuma gidiyor. Onların nasıl bir aile gibi kenetlendiğini görebiliyorsunuz” dedi.



"AZ KALSIN ÖLÜYORDUM"



Tatbikatın ardından çocuklar heyecanlarını gizleyemedi. Bir genç kız “Az kalsın ölüyordum!” derken, arkadaşı “Koşuyu üç kez yaptık!” sözleriyle onu sarılarak kutladı.



Bir diğer eğitmen Vladimir Yanenko ise “Vatanseverlik eğitimi çok önemli. Çocuklar arka sokaklarda vakit geçirmek istemiyor. Onlar için burası çok daha eğlenceli” ifadelerini kullandı.