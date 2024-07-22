Rusya'da ABD’li gazeteci 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rusya’da ABD vatandaşı gazeteci Alsu Kurmasheva Rus ordusu hakkında “yalan” bilgi yaydığı gerekçesiyle 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da ABD’li gazeteci 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

’da mahkeme Prag merkezli Rus-Amerikan Özgür Avrupa Radyosu’nda (RFE/RL) görevli vatandaşı gazeteci Alsu Kurmasheva’ya hapis cezası verdi.

Kurmasheva’nın Rus ordusu hakkında “yalan” bilgi yaydığı gerekçesiyle 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Mahkeme sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Kazan’daki mahkemenin Kurmasheva hakkındaki kararı 19 Temmuz’da verdiği bildirildi.

RFE/RL CEO’su Stephen Capus konuya ilişkin açıklamasında, Kurmasheva’nın mahkumiyetinin “adaletle alay etmek” olduğunu ifade ederek tek adil sonucun gazetecinin serbest bırakılması olduğunu sözlerine ekledi.

Kurmasheva, 18 Ekim’den bu yana Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde tutuklu bulunuyordu.

The Wall Street Journal’ın 32 yaşındaki gazetecisi Evan Gershkovich de casusluktan suçlu bularak 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gershkovich, Soğuk Savaş’tan bu yana casuslukla Rusya’da tutuklanan ilk ABD’li gazeteci oldu.

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