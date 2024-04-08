Rusya'da acil durum ilanı: 4 kişi öldü, en az 10 bin ev sular altında kaldı

Devlet medyasının bildirdiğine göre, Rusya hükümeti, Orenburg'da selin vurduğu bölgelerde federal acil durum ilan etti.

Bölgesel hükümet, Ural Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle meydana gelen sellerin, 885'i çocuk olmak üzere 4 binden fazla kişiyi tahliye etmek zorunda bıraktığını bildirdi.

RIA haber ajansı, Acil Durumlar Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, Rusya genelinde sular altında kalan ev sayısının en az 10 bin 400 olduğunu bildirdi.

Orsk Belediye Başkanı Vasily Kozupitsa'ya göre, Kazakistan sınırının 20 kilometre kuzeyinde yer alan Orsk, geçen cuma günü bir barajın yıkılmasına neden olan sellerden en çok etkilenen şehir oldu.

Burada barajın taşması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.