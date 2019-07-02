Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, araştırma denizaltısında çıkan yangında 14 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Araştırma denizaltısının, Rus kara sularında derin denizlerde araştırma yapan bir ekibi taşıdığı ifade edildi.
Rusya'da araştırma denizaltısında yangın: 14 ölü
ntv.com.trDünya
Rusya, araştırma denizaltısında çıkan yangında 14 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, araştırma denizaltısında çıkan yangında 14 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.