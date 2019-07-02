Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, araştırma denizaltısında çıkan yangında 14 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Araştırma denizaltısının, Rus kara sularında derin denizlerde araştırma yapan bir ekibi taşıdığı ifade edildi.