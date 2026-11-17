Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü. 17 ölü
17.11.2026 18:35
Son Güncelleme: 17.11.2026 18:45
Uçak Yahunovo köyü yakınlarında düştü.
Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bir askeri nakliye uçağı düştü. 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya'nın Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, bölgede uçak kazası yaşandığını bildirdi.
Seredyuk, sosyal medya hesabından, "Bölgedeki Yahunovo köyü yakınlarında uçak kazası meydana geldi. Olay yerinde acil servis ekipleri çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Rus basınında yer alan haberlerde ise Kemerovo bölgesinde "An-12" tipi uçağın düştüğü ve uçakta 17 kişinin bulunduğu öne sürüldü.
Yagunovo köyü, Kemerovo Havalimanı yakınlarında bulunuyor.