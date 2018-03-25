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Rusya'da AVM'de yangın: 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

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Dünya

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında beş kişi öldü, 32 kişi yaralandı. 17 kişi kayıp.

Rusya'nın Sibirya bölgesinin Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Alevler binayı sardı, gökyüzü dumanla kaplandı.

Rusya’nın Kemerovo şehrinde bulunan “Zimnyaya Vişnya” adlı alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında 1'i çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Yangının kaynağının sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu üst katta yer aldığı saptandı. Hayatını kaybedenlerin de çocuk oyun bölümünde oldukları aktarıldı

32 kişinin de yaralandığı yangında 17 kişi ise kayıp. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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