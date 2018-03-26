Rusya'da AVM'de yangın faciası: 53 ölü

Rusya’nın Sibirya bölgesinin Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya isimli alışveriş merkezinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Yangın, dört katlı AVM'nin en üst katındaki sinema salonu ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda başladı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, gökyüzü de dumanla kaplandı.
Yangın sırasında iki sinema salonu çöktü.
Yangının gerçek boyutu daha sonra ortaya çıktı. Faciada ilk belirlemelere göre; 53 kişi yaşamını yitirdi. 16 kişiden ise haber alınamıyor.
Hayatını kaybedenlerin çoğunun sinema ve çocuk oyun bölümünde oldukları bildirildi.
Olayla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.