Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde barajın çökmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 15 kişinin kaybolduğu, arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.