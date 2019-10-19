Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde barajın çökmesi sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, 13 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Rusya'da baraj çöktü: 15 ölü
Anadolu AjansıDünya
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde barajın çökmesi sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.