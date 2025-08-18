Rusya'da barut fabrikası patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı

Rusya'nın Ryazan bölgesinde 15 Ağustos'ta "Elastik" isimli barut fabrikasının atölyesinde meydana gelen patlamadaki bilanço ağırlaşıyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan, patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.



Faciada ölenlerin sayısının 14'e, yaralananların sayısının 135'e çıktığı belirtildi.



Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgede 18 Ağustos'ta "yas günü" ilan edildiğini, kültürel, sosyal ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini hatırlattı.



Patlamada en az 100 kişi de yaralanmıştı.

