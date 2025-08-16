Rusya’da barut fabrikasında patlama: 11 ölü, 130 yaralı

Moskova yakınlarındaki Ryazan bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada en az 11 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayın ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Maalesef 11 kişi hayatını kaybetti” ifadelerine yer verilirken, yıkıntılara dair fotoğraflar da paylaşıldı.

AYNI TESİSTE BİR PATLAMA DAHA YAŞANMIŞ

Bağımsız medya kuruluşları patlamanın, Elastik adlı barut ve mühimmat fabrikasında gerçekleştiğini bildirdi. Aynı tesiste 2021 yılında yaşanan bir başka patlamada 17 kişi yaşamını yitirmişti.



Ryazan bölgesinde yas ilan edildi. Bölge Valisi Pavel Malkov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Tüm bölgede bayraklar yarıya indirilecek” dedi.



Rusya’da ölümcül fabrika kazalarının sık yaşandığı biliniyor.