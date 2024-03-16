Rusya'da başkanlık seçimi: Ukrayna oy merkezini bombaladı, seçmenler sandıklara molotof attı

KABİNİ ATEŞE VEREN SEÇMEN GÖZALTINA ALINDI



Rusya'nın çeşitli bölgelerinde en az üç kişi dün, oy merkezlerine kundaklama eylemi gerçekleştirdi.



Bağımsız haber kuruluşu Sota'ya göre Moskova'da yaşlı bir kadın oy kullanma kabinini ateşe verdiği için gözaltına alındı.



Seçim yetkilileri devlet haber ajansı RIA Novosti'ye yaptıkları açıklamada saldırıda hiçbir oy pusulasının zarar görmediğini ve sandık görevlilerinin olaydan sonra da çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



UKRAYNA HERSON'DA OY MERKEZİNİ BOMBALADI



Rusya devlet ajansı TASS, Ukrayna'nın, Rusya Kontrolündeki Herson bölgesinde oy verme merkezini bombaladığını duyurdu.



Kremlin destekli yetkililer, can kaybı yaşanmadığını söyledi.



Seçim komisyonu, "Skadovsk'ta bir oy verme merkezinin önündeki çöp kutusuna el yapımı bir patlayıcı yerleştirildi. Patladı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok" açıklamasını yaptı.



Rus güçleri de Kiev'in, Kakhovka kentinde oy verme merkezlerini bombaladığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, oyunu Moskova'daki konutunda kullandı. PUTİN OYUNU KULLANDI Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Vladimir Putin, oyunu dün, Moskova'daki konutunda, elektronik ortamda kullandı. Putin, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında ise Kiev'in "yeniden seçilmesini engelleme girişimi" olarak nitelendirdiği Ukrayna'nın Rusya sınırına yönelik bir dizi saldırısına karşı güçlü bir askeri karşılık sözü verdi. Rus lider, "Düşman tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar cezasız kalmadı ve kalmayacak. Bu, başkanlık seçimlerine müdahale etme girişimidir" dedi. Oy verme işlemi 80 federal bölgede hem sandık başında hem elektronik ortamda yapılıyor.