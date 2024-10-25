Rusya'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı

Rusya'nın St.Petersburg kentinde bir kişinin markette bıçakla müşterilere saldırması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı

'nın St. Petersburg Sağlık Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bir kişi "Okey" isimli markette bıçakla müşterilere saldırdı.

Saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada da 44 yaşındaki saldırganın yakalandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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