Rusya'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı
Rusya'nın St.Petersburg kentinde bir kişinin markette bıçakla müşterilere saldırması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya'nın St. Petersburg Sağlık Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bir kişi "Okey" isimli markette bıçakla müşterilere saldırdı.
Saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada da 44 yaşındaki saldırganın yakalandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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