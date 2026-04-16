Rusya'da büyüye ilgi patladı. Askerler muska ve tılsım yaptırıyor

Rusya ’da kendisini “cadı” olarak tanımlayan Natalia Malinovskaya, son dönemde müşteri profilinin değiştiğini söylüyor. Moskova’daki dairesinde hizmet veren Malinovskaya’ya göre özellikle Ukrayna’da savaşan askerler, giderek daha fazla doğaüstü çözümlere yöneliyor.

Büyü, nazardan korunma ve aşk ritüelleri sunduğunu belirten Malinovskaya, askerlerin en çok partnerlerinin sadakati konusunda endişe duyduğunu aktarıyor.

Malinovskaya, ritüellerin ancak askerlerin izin dönemlerinde yapılabildiğini, cephede bunun mümkün olmadığını ifade ediyor.

ANKET: TOPLUMUN YÜZDE 85'İ BÜYÜYE BAŞVURDU

Devlet araştırma şirketi VTsIOM’un Mart ayında yayımladığı ankete göre, Rusların yüzde 85’i hayatında en az bir kez büyü ya da benzeri uygulamaları denedi.

Araştırmada, jeopolitik gerilimler ve ekonomik sorunların toplumda kaygıyı artırdığı, bu durumun da mistisizme yönelimi tetiklediği belirtildi. Açıklamada, “Bu tür inançlar, özellikle askeri tehdit ortamında psikolojik bir savunma aracına dönüşüyor.” denildi.

Aynı ankete göre, geleceği öngörebildiğine veya doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılan kişilere güven duyanların oranı da artış gösterdi.

TILSIM VE MUSKAYA TALEP PATLADI

Tüketici verileri de bu eğilimi destekliyor. Rusya’da kristal küre ve koruyucu muskaların satışları geçen yıl iki katına çıkarken, kötü ruhlardan koruduğuna inanılan kavak kazıklarının satışı dört kat arttı.

Moskova’daki “Witch Store” adlı dükkanda kristaller, tarot kitapları ve çeşitli mistik ürünler yoğun ilgi görüyor. Özellikle “koruyucu taş” olarak bilinen siyah obsidyen kürelere talebin çok yüksek olduğu söyleniyor.

KİLİSE VE SİYASETÇİLERDEN TEPKİ

Ancak mistisizmin yükselişi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Geçen yıl bazı milletvekilleri, astroloji ve enerji şifacılığı gibi hizmetlerin reklamlarının yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı sundu. Gerekçe olarak ise bu tür uygulamaların savunmasız kişilerin maddi olarak sömürülmesine yol açabileceği gösterildi.