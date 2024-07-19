Rusya'da casusluk davası: ABD'li gazeteciye 16 yıl hapis cezası

Rus mahkemesi ABD'li muhabir Evan Gershkovich'i casusluktan suçlu buldu ve 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Gershkovich'in çalıştığı Wall Street Journal gazetesi ise davayı bir "aldatmaca" olarak nitelendirdi.



Kendisine yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu söyleyen 32 yaşındaki Amerikalı Gershkovich, geçen ay Yekaterinburg şehrinde yargılandı.

TUTUKLANAN İLK ABD'Lİ GAZETECİ



Gershkovich, Soğuk Savaş'tan bu yana Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ilk ABD'li gazeteci oldu.



Rus savcılar, Gershkovich'in CIA'in emriyle, Ukrayna'daki savaş için tank üreten bir Rus şirketi hakkında gizli bilgi topladığını iddia etmişti. Gazetecinin kendisi ve çalıştığı gazete bu iddiayı reddetmişti.

FSB güvenlik servisinin memurları onu 29 Mart 2023'te Moskova'nın bin 400 kilometre doğusundaki Yekaterinburg'daki bir et lokantasında tutukladı. O zamandan beri Moskova'nın Lefortovo hapishanesinde tutuluyor.

18 YIL CEZA TALEP EDİLDİ



Eyalet savcıları Gershkovich için casusluk suçundan 18 yıl hapis cezası talep etti. Kendisine isnat edilen suçtan dolayı verilebilecek azami hapis cezası 20 yıl.



Gershkovich, gazetesi ve ABD hükümeti, kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, onun yalnızca Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'da çalışmak üzere akredite edilen bir muhabir olarak işini yaptığını söyledi.

"EVAN BİR GAZETECİDİR"



WSJ, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Rusya utanç verici sahte davayı düzenlerken biz Evan'ın derhal serbest bırakılması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz" dedi



ABD elçiliği ise şu açıklamada bulundu: "Rus yetkililerin iddia ettiği ne olursa olsun, Evan bir gazetecidir. Hiçbir yasadışı eylemde bulunmadı. Rus yetkililer, Evan'ın bir suç işlediğine dair kanıt veya Evan'ın tutukluluğunun devamı için gerekçe sunamadı."



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gershkovich'i de içeren bir tutuklu değişimine açık olduklarını belirterek, ABD ile temasların sürdüğünü ancak bunların gizli kalması gerektiğini söyledi.