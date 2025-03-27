Rusya'da çığ düştü: 4 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Sinegorye köyüne 30 kilometre uzaklıktaki Vanya Dyi Geçidi'nde çığ meydana geldi.

İlk belirlemelere göre olayda dört kişi öldü, iki kişi ise hafif yaralandı.

Açıklamada, turistleri tahliye etmek için Mi-8 tipi helikopterle sekiz kişilik bir kurtarma ekibinin gönderildiği bildirildi.