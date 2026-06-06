Rusya'da çocuk işçi tartışması

İngiliz basınının iddiasına göre Moskova Çocuk Hakları Komiseri, bir çok gencin tatillerde para kazanmak istediğini savunarak, denetimli gençlik çalışma programlarının hayata geçirilmesini önerdi.

Buna göre 14 yaşından itibaren belirli koşullarla çalışmaya izin veren mevcut Rus iş yasalarının yeniden gözden geçirilmesi ve daha küçük yaştakilerin de yapılandırılmış tatil çalışma programlarına dahil edilip edilemeyeceğinin araştırılması önerildi. Ancak öneri henüz bir yasa tasarısı haline getirilmedi.

Rusya, Ukrayna Savaşı kaynaklı olarak modern tarihindeki en büyük iş gücü sıkıntılarından biriyle karşı karşıya. Rusya bu açığı kapatabilmek için başka ülkelerden işçi transferi dahil pek çok adımı hayata geçirmeye çalışıyor.