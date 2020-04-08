Rusya'da corona virüs hastası kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı

DHA 08.04.2020 - 17:30
Rusya'da corona virüse yakalandığı duyan bir kişi sağlık görevlilerinden kaçmaya çalıştı.
Arzamas kentinde meydana gelen olayda 28 yaşında olduğu belirtilen corona virüs hastası koşucu, testinin pozitif çıkmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmak istendi.
Hastaneye gitmek istemeyen kişi, koşarak sağlık görevlilerinden kaçmaya çalıştı.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, özel kıyafetli sağlık ekiplerinin hastayı kovaladığı görüldü.
Yerel medya, hastanın yakalanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.