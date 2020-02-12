Rusya'da corona virüs şakasına 5 yıl hapis

Rusya'nın başkenti Moskova'da metroda şaka yapan genç ummadığı bir sonuçla karşılaştı.



Tacikistan uyruklu olduğu belirtilen Karomatullo Dzhaborov Moskova metrosuna ağzında maskeyle bindi. Dzhaborov bir süre sonra corona virüs semptomlarını sergileyerek yere yığıldı. Vagonda paniğe neden olan gencin davranışı tepki topladı.



Olaydan sonra 8 Şubat'ta gözaltına alınan Dzhaborov'a mahkeme beş yıl hapis cezası verdi. Rusya İçişleri Bakanlığı, Karomatullo Dzhaborov'a yardım eden iki kişinin de tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık Dzhaborov'un arkadaşlarına Moskova'dan ayrılmayın uyarısının yapıldığını söyledi.



Karomatullo Dzhaborov'un avukatı ise müvekkilinin panik yaratmak istemediğini, corona virüs farkındalığının artması için uğraştığını söyledi. Avukat müvekkilinin sadece metroda değil eczane ve diğer kamusal alanlarda farkındalık videoları çektiğini söyledi.

Olaya ilişkin görüntüler Youtube ve Instagram'dan kaldırıldı.



Çin'le yakın ilişkiler içinde olan Moskova salgının ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Ülkeye sadece Moskova'da bulunan havalimanı üzerinden kontrolle girilebiliyor. 31 Ocak'ta Rus yetkililer ülkede bulunan iki Çin vatandaşında corona virüs tespit edildiğini duyurmuştu.