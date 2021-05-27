Rusya'da Covid-19'a karşı hayvanlar aşılanıyor

Rusya'da Mart ayında dünyada ilk kez hayvanlar için üretilen Carnivac-Cov adlı﻿​ corona virüs aşısı tescil edildi.



Aşının seri üretimine Nisan ayında başlayan Rusya'nın Veterinerlik Gözlemci Kurumu, bazı bölgelerdeki veteriner kliniklerinin hayvanlara corona virüse karşı aşı uygulamaya başladığını duyurdu.



CARNİVAC-COV HANGİ HAYVANLARDA ANTİKOR ÜRETİYOR?

Rusya Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov, geçtiğimiz Ekim ayında “Carnivac-Kov” adlı aşının köpekler, kediler, kutup tilkileri, vizonlar, tilkiler gibi birçok türde hayvanlar üzerinde denendiğini belirterek aşının uygulanan hayvanların tümünde antikor geliştirdiğini duyurdu.



Aşının hayvanlar üzerinde yan etki oluşturmadığını da belirten Savenkov, “Çalışmalarımızın sonuçlarına göre aşının güvenliği ve yüksek antikor ürettiği yönünde sonuca ulaştık. Çünkü aşılanan hayvanların yüzde 100’ünde corona virüse karşı antikor gelişti” dedi.

