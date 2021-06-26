Rusya'da Delta varyantı vakaları arttırdı

Delta varyantı aşılamanın yavaş ilerlemesiyle birleşti. Rusya'da salgın tablosu kötüleşti. Ülkede 24 Ocak'tan beri en yüksek vaka sayısı kayda geçti. 20 bin 393 yeni vaka tespit edildi. Bunların 7 bin 916'sı Moskova'dan. Son 24 saatte 600'den fazla kişi de virüsten hayatını kaybetti.



Ülkede Haziran başında 9 bin olan günlük vaka sayısı 20 binlere tırmanmış durumda. Aşılamanın ağır aksak ilerlemesi nedeniyle Rusya'nın Delta varyantına hazırlıksız yakalandığına dikkat çekiliyor.



Rusya dünyada Corona virüs aşısına ilk onay veren ülke. Aynı zamanda aşılamaya en erken başlayan ülkeler arasında. Aşılama Aralık'ta başlamasına rağmen nüfusun sadece yüzde 11'ine iki doz aşı yapılabildi. Tek doz aşı olanların oranı da yüzde 14'le sınırlı.



Delta varyantıyla mücadele için aşılamaya hız verilmeye çalışılıyor. 8 bölgede gelecek hafta aşı zorunlu hale getirilecek. Bazı bölgelerdeyse aşı sıkıntısı yaşanıyor. Kremlin bu sıkıntının önümüzdeki günlerde aşılacağını duyurdu.



Başkent Moskova'da da bar ve restoranlara girebilmek için aşı olma, negatif teste sahip olma veya hastalığı geçirmiş olma zorunluğu getirildi. QR Koduyla denetleme yapılacak.



Rusya'da salgının hız kazandığının bir başka göstergesiyse Avrupa Futbol Şampiyonası için ülkeye giden Fin taraftarların virüsü kapması oldu.



Finli yetkililer, Belçika-Finlandiya maçı için Rusya'nın St. Petersburg kentine giden 100 taraftarın Corona virüse yakalandığını duyurdu. maça giden tüm taraftarlardan test yaptırmaları istendi.

