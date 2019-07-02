Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, araştırma denizaltısında çıkan yangında 14 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.



Araştırma denizaltısının, Rus kara sularında derin denizlerde araştırma yapan bir ekibi taşıdığı ifade edildi.



Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus araştırma denizaltısında 1 Temmuz'da yangın çıktığı ifade edildi.

Biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Rusya Deniz Kuvvetleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

PUTİN PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Bu kaza, Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." dedi.



Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangın nedeniyle rutin programını iptal eden Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.



Putin, görüşmede, yangında çok sayıda nitelikli insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Kazanın meydana geldiği gemi sıradan bir gemi değildi. Hayatını kaybeden 14 kişi arasında 7 birinci seviye kaptan vardı ve 2'si Rusya Kahramanı ödülüne sahipti. Bu kaza Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." ifadesini kullandı.



Ölen denizcilerin yakınlarına başsağlığı dileyen Putin, Şoygu'ya yönelik, "Kazadan kurtulanlara ve ölen denizcilerin ailelerine gerekli yardımların sağlanmasını, kazaya ilişkin araştırmayla şahsen ilgilenmenizi ve bana rapor vermenizi istiyorum." dedi.



Şoygu ise yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen su altı araştırma gemisinde dün yangın çıktığı belirtilmişti.



Yangının biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıktığı ve 14 denizcinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.



Rus basınında çıkan bazı haberlerde ise yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.

ESRARENGİZ DİPLOMASİ TRAFİĞİ