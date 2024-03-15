Rusya'da devlet başkanlığı seçimi: İlk kez 3 gün sürecek

Rusya, pazar gününe kadar sürecek başkanlık seçimi süreci başladı. Mevcut Başkan Vladimir Putin ile birlikte üç adayın daha yarıştığı süreç ilk kez 3 gün sürecek.
Hem sandık başında hem de elektronik ortamda yapılacak seçimler, 80'in üzerinde federal bölgede devam ediyor.
2020'de yapılan anayasa değişikliği ile Putin'in 2036'ya dek görevde kalması mümkün. Eğer bunu başarırsa Rusya'nın en uzun süreli lideri olmuş olacak.
Putin'in seçim galibiyetine beşinci kez ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak savaşta olan ülke için seçime katılım oranı ve Putin'in alacağı oy, iktidarın halk nezdinde meşruiyeti için de kritik önemde.
2018'deki seçimde Putin yüzde 76,7'lik bir oy almıştı. Kremlin'in bu kez beklentisi en az yüzde 70 katılım ve Putin'e çıkacak yüzde 80'lik oy oranı.
NAVALNİ'NİN EŞİNDEN PROTESTO ÇAĞRISI
16 Şubat'ta cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, 6 Mart'ta sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, Rusları, Putin dışında herhangi bir adaya oy vermeye ya da 17 Mart akşamı oy pusulalarını bozmaya çağırdı.
Navalnaya, "Öğle vakti aynı anda sandığa giderek Putin'i protesto edin" dedi.
Eşinin son istediğini yerine getirmiş olacağını söyleyen Navalnaya, "Putin ne bizim için ne de dünya için meşru bir başkan olacak" dedi.
Aleksey Navalni, ölümünden önce seçimleri protesto etme çağrısı yapmıştı.
"OYLAMA SİSTEMİNE SALDIRI BEKLENİYOR"
Rusya devlet ajansı TASS, seçim sırasında oylama sistemine "büyük bir saldırı beklendiğini" bildirdi.
Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de halk oy kullanacak.
PUTİN "VATANSEVERLİK" ÇAĞRISI YAPTI
Putin ise Rusları "vatanseverliklerini göstermek için" oy kullanmaya davet etti.
Putin, "Sizden oy vermeye gelmenizi ve sevgili Rusya'mızın geleceği için vatanseverlik ve yurttaşlık görevinizi ifade etmenizi istiyorum. Seçimlere katılmak vatanseverlik duygularınızı göstermektir" diye konuştu.
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