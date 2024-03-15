Rusya'da devlet başkanlığı seçimi: İlk kez 3 gün sürecek

Rusya, pazar gününe kadar sürecek başkanlık seçimi süreci başladı. Mevcut Başkan Vladimir Putin ile birlikte üç adayın daha yarıştığı süreç ilk kez 3 gün sürecek.

Hem sandık başında hem de elektronik ortamda yapılacak seçimler, 80'in üzerinde federal bölgede devam ediyor.



2020'de yapılan anayasa değişikliği ile Putin'in 2036'ya dek görevde kalması mümkün. Eğer bunu başarırsa Rusya'nın en uzun süreli lideri olmuş olacak.

Putin'in seçim galibiyetine beşinci kez ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak savaşta olan ülke için seçime katılım oranı ve Putin'in alacağı oy, iktidarın halk nezdinde meşruiyeti için de kritik önemde.



2018'deki seçimde Putin yüzde 76,7'lik bir oy almıştı. Kremlin'in bu kez beklentisi en az yüzde 70 katılım ve Putin'e çıkacak yüzde 80'lik oy oranı.