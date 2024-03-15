imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Rusya'da devlet başkanlığı seçimi: İlk kez 3 gün sürecek

Rusya'da üç gün sürecek devlet başkalığı seçimi başladı. Mevcut Başkan Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimlere ilişkin tartışmalar sürüyor. 112 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor. Bu sayının içerisinde Rusya'nın referandumla topraklarına kattığını öne sürdüğü Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya da var.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimi: İlk kez 3 gün sürecek
Rusya kontrolündeki Mariupol'de erken oylama bugün sona eriyor.

, pazar gününe kadar sürecek başkanlık seçimi süreci başladı. Mevcut Başkan ile birlikte üç adayın daha yarıştığı süreç ilk kez 3 gün sürecek. 

Hem sandık başında hem de elektronik ortamda yapılacak seçimler, 80'in üzerinde federal bölgede devam ediyor.

2020'de yapılan anayasa değişikliği ile Putin'in 2036'ya dek görevde kalması mümkün. Eğer bunu başarırsa Rusya'nın en uzun süreli lideri olmuş olacak.

Putin'in seçim galibiyetine beşinci kez ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak savaşta olan ülke için seçime katılım oranı ve Putin'in alacağı oy, iktidarın halk nezdinde meşruiyeti için de kritik önemde.

2018'deki seçimde Putin yüzde 76,7'lik bir oy almıştı. Kremlin'in bu kez beklentisi en az yüzde 70 katılım ve Putin'e çıkacak yüzde 80'lik oy oranı.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimi: İlk kez 3 gün sürecek - 1 Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, seçimleri protesto çağrısı yaptı. 

NAVALNİ'NİN EŞİNDEN PROTESTO ÇAĞRISI

16 Şubat'ta cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, 6 Mart'ta sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, Rusları, Putin dışında herhangi bir adaya oy vermeye ya da 17 Mart akşamı oy pusulalarını bozmaya çağırdı.

Navalnaya, "Öğle vakti aynı anda sandığa giderek Putin'i protesto edin" dedi.

Eşinin son istediğini yerine getirmiş olacağını söyleyen Navalnaya, "Putin ne bizim için ne de  için meşru bir başkan olacak" dedi. 

Aleksey Navalni, ölümünden önce seçimleri protesto etme çağrısı yapmıştı.

"OYLAMA SİSTEMİNE SALDIRI BEKLENİYOR"

Rusya devlet ajansı TASS, seçim sırasında oylama sistemine "büyük bir saldırı beklendiğini" bildirdi.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de halk oy kullanacak.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimi: İlk kez 3 gün sürecek - 2

PUTİN "VATANSEVERLİK" ÇAĞRISI YAPTI

Putin ise Rusları "vatanseverliklerini göstermek için" oy kullanmaya davet etti.

Putin, "Sizden oy vermeye gelmenizi ve sevgili Rusya'mızın geleceği için vatanseverlik ve yurttaşlık görevinizi ifade etmenizi istiyorum. Seçimlere katılmak vatanseverlik duygularınızı göstermektir" diye konuştu.

Putin Rusları "vatanseverlik" göstergesi olarak oy kullanmaya çağırdı

Putin Rusları "vatanseverlik" göstergesi olarak oy kullanmaya çağırdı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...