Rusya'da dijital savaş: İki günde iki büyük siber saldırı

Rusya genelinde ilaç erişimini felç eden büyük çaplı bir siber saldırı, özellikle başkent Moskova’daki yüzlerce eczanenin kapılarını kapatmasına yol açtı.



Olay, ülkenin en büyük havayolu şirketi Aeroflot’un sistemlerinin hedef alınmasından sadece bir gün sonra meydana geldi.



Uzmanlar, bu iki saldırının kritik altyapıyı hedef alan daha geniş ve koordineli bir dijital savaşın parçası olabileceği uyarısında bulunuyor.



900 ECZANE KAPATILDI

Moskova merkezli dev eczane zinciri Stolichki, sistemlerine yapılan saldırının ardından başkentteki yaklaşık 900 mağazasını geçici olarak kapattığını duyurdu.

Siber saldırının işletmenin muhasebe ve satış sistemlerini devre dışı bırakması nedeniyle tüm operasyonların durdurulduğu, personelin ise evlerine gönderildiği bildirildi.

İLAÇ ERİŞİMİ SEKTEYE UĞRADI

Eczane sistemlerinin çökmesi, Rusya’nın en kalabalık kentinde vatandaşların ilaçlara erişimini ciddi şekilde zorlaştırdı.

Stolichki yönetimi, saldırının etkilerini en aza indirmek için kriz masası oluşturulduğunu ve teknik ekiplerin sistemleri yeniden devreye almak için yoğun çaba harcadığını açıkladı.

AEROFLOT SALDIRISININ HEMEN ARDINDAN GELDİ

Eczane zincirine yönelik saldırı, Aeroflot’un da hedef alındığı büyük çaplı bir siber saldırının hemen ardından gerçekleşti.

Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, sistemlerindeki çökme nedeniyle ülke genelinde 100’den fazla uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Şirket, saldırının ardından 54 gidiş-dönüş seferinin iptal edildiğini, onlarca uçağın da saatlerce rötar yaptığını açıkladı.

SİBER SAVAŞ KAPIDA MI?

Art arda gelen bu iki saldırı, Rusya’da kritik altyapıya yönelik siber güvenlik açıklarını gözler önüne serdi.

Uzmanlar, sağlık ve ulaşım gibi hayati sektörlerin hedef alınmasının, sadece maddi kayıplara değil, kamu güvenliği ve toplumsal düzen üzerinde de ciddi etkiler yaratabileceğini belirtiyor.