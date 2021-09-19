Rusya'da Duma seçimlerinde aday olan 3 kişi de aynı adı ve soyadını taşıyor

Rusya'da halk, parlamentonun alt kanadı Duma seçimi için oy kullanmaya devam ediyor. Ruslar, adaylarını ve siyasi partilerini desteklemek üzere vatandaşlık görevini yerine getirirken, St. Petersburg kentinde yaşayanlar ise bu görevi yapmakta oldukça zorlandı. Çünkü yarışa giren adaylardan 3'ünün adı ve soyadlarının yanı sıra dış görünüşleri de neredeyse birbirinin aynı.

SEÇMENİN KAFASI KARIŞTI





Kentteki 3 adayın da adı ve soyadı Boris Vishnevsky olması ve dış görünüşlerinin çok benzer olması seçmenlerin kafasını karıştırdı. Muhalefetteki Yeşil Alternatif Partisi'nin adayı olan Boris Vishnevsky ise diğer 2 adayın tanınmadığını ve kendisini taklit ederek muhtemel oylarını almaya çalıştıklarını ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

KENDİNİ KRAVATIYLA TARİF ETME ÇABASI



St. Petersburg'ta seçmenin kafasını karıştıran durum nedeniyle Yeşil Alternatif Partisi’nin adayı olan Boris Vishnevsky pusuladaki fotoğrafta üzerinde olan kıyafetleri tarif ederek, kendini seçmene tanıtmaya çalışıyor. Vishnevsky, mavi kravat taktığını söyledi.

Yekaterinburg'un eski Belediye Başkanı Yevgeny Roizman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeşil Alternatif Partisi adayı Vishnevsky’ye destek verdiğini duyurarak, "Kravatından ayırt edebilirsiniz" dedi.

Dönem dönem Rus muhalif lider Alexei Navalny'yi destekleyen açıklamalarda bulunan Yeşil Alternatif Partisi adayı Vishnevsky kendi oylarının çalınmaya çalışıldığını iddia ederek, "İsim ve soy isimleri kasıtlı olarak değiştirdiler ve aday olarak 2 sahte Vishnevsky çıkarttılar. Gerçek olan benim" diyerek yaşananlardan devleti sorumlu tuttu.