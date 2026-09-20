Rusya'da Duma seçimlerinin galibi Putin’in Birleşik Rusya partisi oldu

Rusya ’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan milletvekili seçiminde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ’in partisi Birleşik Rusya yüzde 57,82 oy alarak birinci oldu.

Rusya Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Devlet Duması milletvekilleri ile 39 bölgenin parlamentosu, bölge yöneticileri ve yerel meclis için yapılan seçimlerde sandıkların yüzde 95,45’i sayıldı. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, seçimlere katılım oranı ise yüzde 59,32 olarak gerçekleşti.

Açılan sandıklara göre Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 57,82, Komünist Parti (KPRF) yüzde 13,8, Liberal Demokrat Parti (LDPR) yüzde 8,99, Yeni İnsanlar Partisi yüzde 7,96 oranında oy aldı. Bir önceki seçimde parlamentoda sandalyeye sahip olan Adil Rusya Partisi ise yüzde 4,96 oy oranı ile şimdilik barajın altında kaldı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova yaptığı açıklamada, Adil Rusya partisinin hala seçim barajını aşma şansı bulunduğunu bildirdi.

Halihazırdaki seçim sonuçlarıyla birlikte parlamentoda partilerin sandalye sayısı hakkında da bilgi veren Pamfilova, Birleşik Rusya’nın aldığı oyla birlikte 208 tek üyeli seçim bölgesinde de birinci sırada yer aldığını aktardı. Pamfilova, bu sonuçla Birleşik Rusya’nın 450 sandalyelik Duma’da toplam 355 sandalye elde edebileceğini belirtti.

Rusya’da seçimlerde Devlet Duması’ndaki 450 sandalye için 10 parti yarışmıştı. Seçimlerin Rusya ile Ukrayna arasında 2022’den bu yana devam eden savaş döneminde yapılması dikkat çekiyor.

Rusya'da 2021'de düzenlenen Duma seçimlerine katılım yüzde 51,72 olmuştu. Seçimlerde, Birleşik Rusya yüzde 49,82 oy alarak 324 milletvekili ile iktidarda kalmıştı. Seçim yarışında ikinci olan KPRF 57, Adil Rusya 27, LDPR 21 ve Yeni İnsanlar Partisi ise 13 milletvekilliği elde etmişti.

Duma seçimlerinde 450 milletvekilliğinin 225'i aday parti listelerinden, 225'i ise tek üyeli seçim bölgelerinden belirleniyor.