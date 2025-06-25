Rusya’da “ebedi savaş” hazırlığı: "Kıtalararası füze üreten fabrika genişliyor"

İsrail-İran savaşında 12 gün sonra ateşkes sağlanırken, Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın süredir devam ediyor. Ukrayna basını, Rusya’nın Ukrayna ile savaş sırasında Votkinsk’teki kilit öneme sahip füze tesisini genişletmek için çoğunluğu Çin’den olmak üzere gelişmiş ekipmanlar ithal ettiğini ileri sürdü.



Kyiv Independent haber sitesinin “Rusya ‘ebedi savaş’ için stratejik füze fabrikasını hazırlıyor” başlıklı haberine göre, Rusya’daki stratejik füze tesisi, ülkenin savaş dolayısıyla karşı karşıya kaldığı yaptırımlara karşın füze üretimini büyük ölçüde artırmak için karmaşık makineleri ithal edebildi. Kyiv Independent, çoğunluğu Çin’den gelmek üzere tesise sağlanan ekipmanları ve tedarik zincirlerini tespit ettiğini iddia etti. Buna göre, elde edilen bir belge, savaşın başlamasından kısa bir süre sonra ABD’ye ulaşabilecek kıtalararası füze üretimi için söz konusu tesise emir verildiğini ortaya koydu. Haberde, Rusya’nın en önemli füze tesislerinden birinin uluslararası yaptırımları baypas ederek sessizce genişlediği ifade edildi.



“RUSYA, UZUN BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR”



Habere göre, iddiaya konu olan Votkinsk Fabrikası, Rusya’nın nükleer güçlerine hizmet veren stratejik bir tesis. İddiaya göre, bu tesis, binlerce yeni işçi işe aldı, bünyesine yeni binalar kattı ve füze üretimini büyük ölçüde artırmak için gelişmiş makineler getirdi.



Haberde, Ukraynalıların bunu birinci elden hissettiği, 500 kilometreye kadar menzili olan ve Votkinsk’te bir araya getirilen Iskander-M balistik füzelerinin başkent Kiev ve diğer kentleri daha fazla vurmaya başladığı ifade edildi.



Fakat fabrikanın misyonunun bundan “daha da tehditkar” olduğu belirtildi. Buna göre, fabrikanın amacı, nükleer savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip kıtalararası balistik füzeler üretmek olarak öne çıkıyor. “Yars” ve “Bulava” isimli iki kıtalararası balistik füzenin ABD’ye ulaşmak için tasarlandığı, Oreshnik’in ise Avrupa’da herhangi bir noktayı vurabileceği ifade edildi.



Ukrayna askeri istihbarat örgütü HUR’a göre, Rusya, Ukrayna ile savaşında kaybettiği füzelerin yerine yenilerini koymaya çalışmıyor, daha uzun süreli bir çatışma için stok yapıyor. HUR’dan üst düzey bir yetkili, Kyiv Independent’a yaptığı açıklamada, “Uzun bir savaşa hazırlanıyorlar. Verilerimize göre, Rusya çeşitli tiplerden füzeleri stokluyor” ifadelerini kullandı.



ÇİN, TAYVAN, BELARUS



Votkinsk Fabrikası’ndaki işleyişi inceleyerek yaptırım uygulanan silah üreticisinin genişlemeyi nasıl başardığını anlamaya çalışan internet sitesi, Çin, Tayvan ve Belarus'taki şirketlerin özel Rus aracılar aracılığıyla Rusya’daki füze fabrikasına kritik öneme sahip üretim ekipmanı sağladığını bildirdi.



Savaşın başlamasından bu yana fabrikadaki üretimin arttığı ve tesisin kendisinin de genişlediği ifade edilirken, iddiaya göre, Rusya’nın ürettiği ve saldırılarda kullandığı füzelerin sayısı arasındaki fark aynı zamanda ülkenin “stok yaptığını” da gösteriyor.



HUR’un istihbaratına göre, Rusya 600 adet Iskander-M balistik füzesi ve 300 adet Iskander-K seyir füzesini stoklamayı başardı. Bu, iki sene boyunca yetecek bir stok anlamına geliyor.



Öte yandan, söz konusu fabrikanın bir başka üretim hattı daha var: Kıtalararası füzeler. Halihazırda fabrikada üretilen kıtalararası füzelerin sayısı netlik kazanmasa da Kyiv Independent’ın gördüğünü ifade ettiği bir belge Rusya’nın bu mühimmata yatırım yaptığına dair emareleri ortaya koydu.



Belgeye göre, Ukrayna ile savaş başladıktan bir ay sonra, 31 Mart 2022’de, Rusya Savunma Bakanlığı, fabrikaya Bulava kıtalararası füzeleri için parça üretme emri verdi. Bu füzeler nükleer denizaltılarda kullanılıyordu.



“ARTIK UKRAYNA’YI DEĞİL WASHINGTON’I HEDEF ALIYOR”



Rusya’nın füze üretiminin genişlemesinin “ne kadar ciddi olduğu” sorusunun da mercek altına alındığı haberde, Votkinsk’teki üretimde yaşanan mevcut artışın öncelikle Ukrayna’ya saldırılar için kısa menzilli füze stoğunu genişletmeyi amaçladığı ancak fabrikanın yeni ekipmanlarının “evrensel” olduğu ifade edildi. Haberde, “Başka bir deyişle, Rusya kıtalararası füze üretme kapasitelerini de genişletiyor” değerlendirmesine yer verildi.



Ukrayna merkezli “Defense Express” isimli savunma haberleri portalının genel yayın yönetmeni Oleh Katkov’un iddiasına göre, “nükleer savaş başlığı taşıyabilen ve bu tesis tarafından üretilen Yars ve Bulava, artık Ukrayna’yı değil, Washington, New York ve diğer ABD kentlerini ve Avrupa kentlerini” hedef alıyor.

