Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti

Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Elbruz Dağı'nda kaybolan beş kişilik dağcı grubu arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı belirtildi. Gruptan üç kişinin hayatta olduğu kaydedilen açıklamada, "İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde Soruşturma Komitesi yetkilileri çalışmalar yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden edinilen bilgiye göre, Elbruz Dağı'nda ölen iki kişinin Türk vatandaşı olduğu, Büyükelçiliğin konuyu yakından takip ettiği aktarıldı.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, daha önce, Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda bir dağcı grubunun kaybolduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirmişti.​​​​​​​



Açıklamaya göre, Elbruz Dağı'na tırmanan dağcı grup, 5 bin 350 metre yükseklikte yardım istemişti. İlk belirlemelere göre, gruptaki iki dağcının tırmanış esnasında fenalaştığı belirtilmişti.