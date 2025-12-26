Rusya’da eski diplomata casusluk cezası

Karar, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından cuma günü kamuoyuna duyuruldu.

FSB’nin açıklamasında, 1987 doğumlu Arseni Konovalov’un “vatana ihanet” suçundan suçlu bulunduğu belirtildi. Konovalov’un, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda görevliyken ABD’de uzun süreli bir görevi sırasında, para karşılığında Amerikan istihbarat servislerine gizli bilgiler aktardığı ifade edildi.

AYRINTI VERİLMEDİ

FSB, Konovalov’un Mart 2024’te gözaltına alındığını, cezasını ise yüksek güvenlikli bir ceza kolonisinde çekeceğini açıkladı. Ancak, hangi bilgilerin sızdırıldığı ya da ABD’de hangi kurumla temas kurulduğu konusunda ayrıntı verilmedi.



Rus basınından Kommersant, Konovalov’un geçmişte Houston’daki Rusya Başkonsolosluğu’nda ikinci katip olarak görev yaptığını ve 2014–2017 yılları arasında ABD’de çalıştığını yazdı.