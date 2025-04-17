Rusya’da eski genelkurmay başkan yardımcısına hapis cezası

Rusya’nın eski genelkurmay başkan yardımcısı Vadim Shamarin, yüzbinlerce dolar rüşvet aldığı iddiasıyla ceza kolonisinde 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Bugün görülen karar duruşmasına ilişkin Rusya Soruşturma Komitesi’nden açıklama yapıldı. Komite, 53 yaşındaki Shamarin’in Ural Dağları’nda iletişim ekipmanları üreten bir fabrikadan 2019-2023 yılları arasında 36 milyon ruble (440 bin ABD doları) değerinde rüşvet aldığını ifade etti. Rusya’nın Interfax haber ajansı, sanığın suçunu kabul ettiğini aktardı.



RÜTBESİ SÖKÜLDÜ, KAMU HİZMETİNDEN MEN EDİLDİ



Shamarin, 2020 yılından bu yana ordunun iletişiminden sorumlu olan “Sinyal Birlikleri”nin denetiminden sorumluydu. Söz konusu birim ayrıca savaş alanındaki haberleşmenin gizliliğini de sağlıyordu. Mahkeme, Shamarin’in rütbesinin sökülmesine ve 7 sene boyunca kamu hizmetinde bulunmaktan men edilmesine karar verdi.



Son dönemde Rusya’da eski savunma bakanları Timur Ivanov, Pavel Popov ve Dmitry Bulgakov gibi isimler de haklarındaki ceza davaları ile gündeme gelmişti. Bu isimlerin hepsi, savunma bakanlığı görevinden alınarak Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atanan Sergey Şoygu’nun döneminde hizmet vermişti.



Son olarak çarşamba günü, Ukrayna’nın ağustos ayında karadan saldırı başlattığı Kursk bölgesinin eski valisi Alexei Smirnov, Ukrayna sınırında savunmanın güçlendirilmesi için sağlanana parayı zimmetine geçirmekle suçlanarak gözaltına alınmıştı.