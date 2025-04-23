Rusya'da eski Moldova istihbarat çalışanı sınır dışı edildi

FSB'den yapılan açıklamada, Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisinin (SIS) eski çalışanı Dmitriy Rusnak'ın Rusya'ya 2024'te geldiği belirtildi.



Rusnak'ın, Rus yönetiminin Moldova ile ilgili planları hakkında gizli bilgiler topladığı kaydedilen açıklamada, "Rusnak, 2020'den beri Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov ile irtibat halinde. Moldova vatandaşı Rusnak, ülkeden sınır dışı edildi. Rusnak'ın ülkeye girişine 60 yıl yasak getirildi." ifadeleri yer aldı.