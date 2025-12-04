Rusya'da FaceTime'a erişim engeli geldi

Rusya hükümeti, popüler mesajlaşma ve arama uygulamasına yönelik kısıtlama getirdi. Ülkede ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın video ve sesli arama servisi FaceTime'a “güvenlik tehditleri” sebebiyle erişim engellendi.



Rus basını, medya düzenleme kurumu Roskomnadzor'un kararı doğruladığını aktardı. Yetkililere göre, karar "güvenlik tehditleri" ve "FaceTime'ın yasadışı faaliyetlerde kullanılmasına" bağlı olarak alındı.



FaceTime'a yönelik alınan karar, Ağustos ayında Telegram ve WhatsApp uygulamalarının engellenmesinin ardından gelen son kısıtlama oldu. Gelen kısıtlamaların ardından Rus kullanıcılar sesli ve görüntülü iletişim için alternatif arayışına girmişti.